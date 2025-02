Projeto de lei pretende criar selo “Escola Amiga da Inclusão” em Búzios

Proposta visa reconhecer e incentivar escolas que adotam práticas inclusivas para pessoas com deficiência

Búzios pode ter o selo “Escola Amiga da Inclusão” no município. O objetivo é incentivar as escolas a garantirem a acessibilidade da comunidade e de seus alunos. O projeto de lei 22/2025, de autoria do vereador Aurélio Barros (SD), foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação na sessão desta terça-feira (18) da câmara municipal.

De acordo com a proposta, o selo será concedido às escolas que, comprovadamente, contribuam para a inclusão educacional e social de pessoas com deficiência. A validade do selo será de dois anos, podendo ser renovado, mediante nova avaliação e vistoria pelo órgão competente.

Ainda na sessão legislativa desta terça-feira, também foi encaminhado à CCJR, o Projeto de Lei 20/2025, de autoria do Victor Santos (MDB), que prevê a criação do programa “Movimenta Búzios Kids”. O objetivo do programa é promover treino funcional para crianças e adolescentes nas praias de Búzios.

Vereador Anderson Chaves é eleito membro da Comissão de Defesa da Mulher, Criança e Idoso

A Câmara Municipal de Búzios realizou, hoje (18) a eleição da Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso (CDMCAJI), que estava com vacância de cargo, após licenciamento da vereadora Jô da Saúde (Republicanos).

O vereador Anderson Chaves (Republicanos) foi eleito o novo membro da CDMCAJI. Também fazem parte da comissão os vereadores Raphael Braga (PRD) e Aurélio Barros (SD). A composição vale para o biênio 2025-2026.