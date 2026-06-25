Projeto de Lei pretende reconhecer a Paixão de Cristo e a Via Sacra como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Búzios

A Câmara Municipal de Búzios levou na pauta da sessão legislativa desta terça-feira (23), um projeto de lei que busca reconhecer o Auto da Paixão de Cristo e a Via Sacra como Patrimônio Cultural Imaterial do município.

O PL 87/2026, de autoria do vereador Anderson Chaves (Republicanos), será lido em plenário e encaminhado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

De acordo com a justificativa da proposta, o reconhecimento contribui para a valorização das tradições locais, para a preservação da memória cultural da cidade e para o fortalecimento do turismo religioso em Búzios.







