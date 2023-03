Projeto nacional de grafites sobre diversidade e inclusão chega a alunos de Cabo Frio e Rio Bonito

Alunos de duas escolas municipais, nas cidades de Cabo Frio e Rio Bonito, estão participando de um projeto que oferece oficinas de capacitação para a arte do grafite. E as ilustrações feitas por eles vão ser escolhidas pelo público, por meio de votação na internet.

A ação faz parte do Comunidades Criativas, que é uma iniciativa cultural apoiada pelo Instituto CCR.

Votação

Nesta quinta (23) e sexta-feira (24), os seis desenhos finalistas da Escola Municipal Professora Tânia Maria Gomes de Ávila, que fica no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, serão votados no site https://com-criativas.com.br/votacao/. O público tem até as 15h desta sexta-feira (24) para participar.

Já os desenhos finalistas na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Boa esperança, na cidade de Rio Bonito, serão abertos para votação do público na próxima semana.

Com o tema diversidade e inclusão, os jovens elaboraram desenhos individuas. A ilustração mais votada servirá como inspiração para a etapa mais aguardada, o Dia do Grafite, comemorado em abril, onde os muros dessas escolas serão grafitados pelos próprios alunos utilizando uma arte exclusiva, sob a monitoria da artista visual Bia Vieira.

“Por meio do projeto Comunidades Criativas, iremos apoiar a criatividade e uma abordagem do ponto de vista educacional e inclusivo. Apoiar a arte de grafitar é estimular a criatividade e abrir caminhos para a socialização”, destaca Renata Macedo, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.