Projeto OdontoSesc levará tratamento gratuito a São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel participou, na quarta-feira (25/01), de mais uma reunião para o alinhamento de ações do Projeto OdontoSesc em São Pedro da Aldeia.

A ação é em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) e diversas Secretarias Municipais.

A iniciativa promove atendimentos odontológicos de forma gratuita em uma clínica itinerante, além de atividades de promoção à saúde.

Serão oferecidas 320 vagas para atendimento de atenção básica em odontologia, obturação, extração, raspagem, limpeza, profilaxia e raio-x. Do total, 160 são para agendamento imediato e 160 para fila de espera.

O início do projeto está previsto para o dia 1º de março, no bairro São João. Todas as informações referentes ao atendimento e às atividades de promoção à saúde serão divulgadas em breve.

Participaram do encontro os secretários de Educação, Sheila Atalla, de Assistência Social e Direitos Humanos, Diana Alves, de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, o chefe de gabinete, Moisés Batista, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do Sesc RJ.