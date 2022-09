Projeto para restauração Igreja Imaculada Conceição, em Iguaba Grande, é iniciado

Começou nesta segunda-feira (26) a vistoria para elaboração do projeto de restauração da Igreja Imaculada Conceição, localizada na praia do Popeye, em Iguaba Grande.

Os arquitetos da empresa responsável pela análise estiveram no local acompanhados dos técnicos e secretário da pasta de Obras e Urbanismo, Alexandre Freitag, do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Marcello Costa e de membros da Igreja católica, que executam a limpeza interna do espaço.

A empresa que fará o projeto para restauração observou todos os pontos importantes da obra e juntará registros históricos para trazer as características originais do conjunto arquitetônico datado em 1761, no estilo das primitivas capelas jesuíticas, possui planta com nave única, capela-mor ladeada por duas sacristias e torre sineira modesta.

“Estamos fazendo todo o processo como determina o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), órgão subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, que regulamenta como deve ser tratado os imóveis que são tombados como patrimônio cultural e artístico. Esse material preparado agora será enviado ao instituto e a partir da aprovação deles começamos a executar a reformar. Estamos dando a agilidade necessária para que tudo acontece da forma correta e que valorize a nossa Capela”. Pontuou o secretário de Obras e Urbanismo, Alexandre Freitag.

A fase de projeto tem a duração de 90 dias, após será iniciado o processo de contratação da empresa que executará a reforma com base em todos os dados levantados por esse primeiro documento.