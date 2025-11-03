Projeto “Pesca Fantasma”, do Peró, em Cabo Frio, recebe destaque nacional em premiação do Bandeira Azul

O projeto “Pesca Fantasma”, desenvolvido por alunos da Escola Municipal Evaldo Sales, no bairro Peró, em Cabo Frio, foi escolhido como Destaque Ambiental, em defesa do ambiente marinho, durante a cerimônia de entrega da Bandeira Azul, realizada no Guarujá (SP), com a presença de representantes de vários estados brasileiros.



O evento marcou a entrega das bandeiras que serão desfraldadas na temporada 2025/2026 por praias, marinas e embarcações de turismo comprometidas com a qualidade ambiental e o turismo sustentável. A Praia do Peró receberá, pela oitava vez consecutiva, o selo internacional na primeira semana de dezembro.



O projeto consiste na coleta de materiais de pesca perdidos ou abandonados por pescadores amadores na praia conhecida como Pesqueirinho, área que integra o Parque Estadual da Costa do Sol (PECS). Após treinamento, os estudantes — todos moradores do Peró e conhecedores da região — realizam mergulhos para recolher redes, anzóis, linhas e outros objetos que representam risco à fauna marinha, especialmente tartarugas e peixes costeiros.



A iniciativa é desenvolvida em parceria com a coordenação local do programa Bandeira Azul. O secretário municipal de Meio Ambiente, Jailton Nogueira Júnior, representou Cabo Frio na cerimônia. Para conquistar e manter a Bandeira Azul, as praias precisam atender a critérios rígidos, como a qualidade da água, segurança, salva-vidas, apoio da comunidade local e ter programas de educação ambiental. O selo é renovado anualmente.



“Os nossos alunos do Peró estão de parabéns por desenvolverem esse trabalho incrível sobre a pesca fantasma. É uma grande inspiração para outras escolas e comunidades”, afirmou a bióloga Luísa Rieth, coordenadora local do programa Bandeira Azul.



O diretor da escola, professor Jefferson Justino Soares, também celebrou o reconhecimento nacional e lembrou que, além da “Pesca Fantasma”, os estudantes realizam pesquisas na restinga do Peró para catalogar espécies endêmicas e desenvolvem outras ações em parceria com o Bandeira Azul, como o projeto Guia Mirim, que orienta turistas nas trilhas do Morro do Vigia.



“Estou muito feliz com o destaque nacional para a Praia do Peró. Desde 2003, em parceria com o professor Rafael Bonante, coordenamos o projeto ‘Pesca Fantasma’, recolhendo, pesando e quantificando materiais de pesca abandonados. É gratificante ver os estudantes como protagonistas dessas ações, gerando mudanças reais nos hábitos e na consciência ambiental. Muitos ex-alunos, hoje no ensino médio, continuam participando voluntariamente”, destacou Jefferson Soares.