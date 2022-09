Projeto “Prevenção às Drogas nas Escolas”, em Cabo Frio, inicia na quarta 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas, promove a partir desta quarta-feira (28), às 14h30, o projeto “Prevenção às Drogas nas Escolas”, que inicia pela Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt. O público-alvo são os alunos do 6º ao 9º ano e o encontro terá como tema “Os desafios de ser adolescente no século XXI”.

A atividade é uma iniciativa da Superintendência, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O mediador será o psicoterapeuta Roberto Rocha. De acordo com os organizadores, o tema abordará ainda questões como crise de pânico e de ansiedade, depressão, suicídio e automutilação.

O Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo e a Escola Municipal Professora Talita Hernandes Perelló, ambos no Jardim Esperança, também vão receber o projeto. A data e os temas serão divulgados posteriormente.

“A adolescência é a idade em que acontece o florescimento pleno da consciência, sobretudo no adolescente do século XXI. Contudo, sem referências confiáveis, ou distorcidas, e com as limitações impostas pelo meio, ele é atirado num mundo novo e confuso. O compromisso de gestores públicos e educadores com essa geração é imenso. Temos uma enorme responsabilidade com o futuro dessa geração pelo bem da humanidade”, afirmou a superintendente de Políticas Públicas de Prevenção às Drogas, Rita Vidal.

Segundo ela, o objetivo do projeto é auxiliar os adolescentes a entender a causa da busca “desesperadora e imediata” para o alívio da dor emocional. Em muitos casos, recorrem a substâncias químicas como fuga, ocasionando dependência.