Prolagos amplia cinturão coletor de esgoto em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia está ganhando um reforço no cinturão coletor de esgoto que blinda a Lagoa de Araruama. A implantação de 230 metros de rede está sendo feita próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrico, na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Balneário São Pedro. A iniciativa faz parte do pacote de investimentos em saneamento que a Prolagos começou neste ano no município aldeense e nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Iguaba Grande, visando melhorias no esgotamento sanitário e na distribuição de água da região.

Além da rede, também estão sendo feitos mais de 130 metros de linha de bombeamento e uma nova estação elevatória subterrânea, que irá transportar o resíduo até a Estação de Tratamento de Esgoto da cidade. Dessa forma, a contribuição de esgoto no local será interceptada pelo sistema, impedindo que o descarte alcance o corpo lagunar.

“Para promover mais qualidade de vida e proteção para o meio ambiente, estamos ampliando a rede de cinturão do esgoto. Esta ação não só leva melhorias para os moradores da localidade, mas também ajuda a preservar a Lagoa de Araruama, cartão-postal da nossa região que impulsiona a economia, a pesca, o turismo, entre outros setores da sociedade”, explica Marcos Vinícius Araújo, gerente de Engenharia da Prolagos.

Obras do cinturão coletor de esgoto na Região dos Lagos

Desde o início dos anos 2000, a concessionária construiu 38 km de rede de cinturão coletor de esgoto nos municípios em que atende. Para complementar a blindagem, a Prolagos iniciou, em 2022, a construção de 26 km de rede, que já foi implantada no bairro Campo Redondo, próximo ao condomínio Olga Zacarias, em São Pedro da Aldeia; em frente ao Mercado Municipal do Peixe, no Porto do Carro e no Canal Palmer, em Cabo Frio; na Praia dos Ubás, em Iguaba Grande; e na Vila Industrial, em Arraial do Cabo.

Em complemento à proteção da laguna, ainda serão iniciadas obras do cinturão no Recanto das Dunas, Vila do Sol e Perynas, em Cabo Frio, e na Nova São Pedro e Canal do Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Elas estão previstas para acontecer ainda neste ano. Para o próximo, serão realizadas no Rio Salgado, em Iguaba Grande, e Canal da Marinha, em São Pedro da Aldeia.

Os investimentos realizados já resultaram em melhoria da qualidade ambiental da Lagoa de Araruama, propiciando a retomada da prática de esportes náuticos, o desenvolvimento da atividade turística, importante para a geração de emprego e renda, o aumento na pesca, e a conquista, em 2023, do selo internacional Bandeira Azul em duas praias lagunares, Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, e Ubás, em Iguaba Grande. Neste ano, elas concorrem novamente à renovação do selo, junto com a Praia do Caiçara, em Arraial do Cabo. Desde 2021, a Universidade Veiga de Almeida monitora a evolução da Lagoa de Araruama, já tendo identificado um aumento de 26% na produção de pescado entre 2022 e 2023, passando de 263 toneladas para 332 toneladas.