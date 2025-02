Prolagos dá início às obras de ampliação do abastecimento no Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia

A Prolagos começou, nesta semana, com as obras de ampliação da rede de abastecimento de água no Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia. Ao todo, serão construídos mais de 22 quilômetros de dutos que levarão água tratada para mais de 600 famílias. A previsão é que as intervenções terminem no fim de maio.

Nesta semana, as obras acontecem na Avenida Brasil, uma das principais do bairro, que está sinalizada e opera em meia pista. Na semana passada, todo o detalhamento das intervenções foi passado aos moradores durante encontro na Igreja Santuário da Família.

“Há muito tempo esperamos por esta notícia. O que posso dizer? Estou muito feliz. Vai nos trazer dignidade e qualidade de vida. Estamos muito ansiosos, eu e toda a minha família. A expectativa é a melhor possível para nós moradores”, contou o motorista Roberto Botelho.

Durante o mês de março, equipes da Prolagos vão visitar os moradores para realizar o cadastro, apresentando condições especiais para a ligação do imóvel à rede, além de orientar e identificar os que se enquadram no benefício da Tarifa Social.

“Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso à água tratada. Estamos trabalhando arduamente para expandir o abastecimento, melhorando a saúde e a qualidade de vida das comunidades, um compromisso que renovamos a cada dia”, disse a diretora-executiva da Prolagos, Aline Póvoas.

Dando sequência às obras de ampliação do abastecimento em diversos bairros das cidades atendidas pela concessionária, além do Parque Arruda, obras acontecem também em São Jacinto, em Cabo Frio, e nos distritos de Arraial do Cabo.