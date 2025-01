A Prefeitura de Búzios informa que a Prolagos está finalizando a compactação do solo no reparo realizado na semana passada na galeria de águas pluviais e esgoto, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos. De acordo com a Prolagos, essa segunda compactação do solo com camada asfáltica é para nivelamento da via. A Guarda Civil Municipal está controlando o trânsito, que está funcionando em meia pista, com siga e pare. Os motoristas são orientados a seguir a via alternativa.