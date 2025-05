Prolagos no Seu Bairro chega ao Manoel Corrêa, em Cabo Frio, neste sábado

No próximo sábado (24), a Prolagos vai promover mais uma edição do Prolagos no Seu Bairro, ação itinerante que leva os serviços da concessionária diretamente para as comunidades. Desta vez, os atendimentos acontecerão no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, durante o “Cras na Praça”, evento social realizado pela Prefeitura.

Durante a ação, os moradores poderão acessar diversos serviços, como solicitação da troca de titularidade, atualização cadastral, negociação de débitos e ainda participar de uma iniciativa de doação de mudas.

Também haverá orientações sobre a Tarifa Social, um benefício que oferece 50% de desconto na conta de água para famílias de baixa renda. Para solicitar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovantes de renda e residência, além do número de inscrição no CadÚnico.

“Esta será uma oportunidade de quem não pode ir a uma loja comercial da empresa nos dias de semana poder ter acesso aos serviços. Para a Tarifa Social, o cliente tem que atender a alguns critérios, como ter renda familiar de até três salários-mínimos, fazer parte de algum programa social do governo e ter consumo médio mensal de até 10 metros cúbicos de água”, explica Aline Araújo, coordenadora do setor de Responsabilidade Social da Prolagos.

Serviço:

Prolagos no Seu Bairro – no Cras na Praça

Local: praça do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio

Data: sábado – 24/05/2025

Horário: das 9h às 12h