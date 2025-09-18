“Prolagos no Seu Bairro” leva serviços para o Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia

O “Prolagos no Seu Bairro” chega a São Pedro da Aldeia no próximo sábado (20). A ação itinerante, que leva os serviços da concessionária para perto das comunidades, será realizada no Parque Arruda, no Campo de Futebol da Avenida Brasil, das 9h às 12h.

O evento é uma oportunidade para os moradores acessarem uma série de serviços comerciais com conforto e agilidade. As equipes da concessionária estarão à disposição para pedidos de nova ligação com condições especiais, troca de titularidade, adesão à Tarifa Social (que oferece 50% de desconto na conta de água para famílias de baixa renda), retirada de segunda via, entre outros atendimentos.

A ação vai ter a parceria da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que levará diversos outros serviços. As equipes das secretarias de Saúde estarão com vacinação antirrábica e instrução de saúde bucal; a de Assistência Social, com recadastramento do CadÚnico; Meio Ambiente, com campanha de uso racional da água; Agricultura, com distribuição de mudas; Ordem Pública, divulgando sobre a Patrulha Maria da Penha; e Fazenda, realizando o cadastramento de IPTU.

“O ‘Prolagos no Seu Bairro’ reflete nosso compromisso em fazer a diferença na vida das pessoas. Em cada edição, buscamos entender as necessidades da comunidade e oferecer soluções que realmente transformam. Queremos que este programa seja um pilar de apoio, levando facilidade e oportunidades para todos”, destaca Aline Araújo, coordenadora do setor de Responsabilidade Social da Prolagos.

Além dos serviços, o Prolagos no Seu Bairro também oferecerá atividades recreativas para as famílias, com pipoca, pula-pula e a presença do Prolaguito, personagem da Prolagos que ensina de forma lúdica sobre a importância do saneamento.

Serviço: Prolagos no Seu Bairro

Quando: 20 de setembro de 2025 (sábado)

Local: Campo de Futebol da Avenida Brasil, Parque Arruda – São Pedro da Aldeia

Horário: 9h às 12h