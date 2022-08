Proposta da Prefeitura de São Pedro da Aldeia para passagem a R$ 2,50 é aprovada pela Câmara 

O Projeto de Lei que propõe o valor de R$ 2,50 para a passagem do novo transporte municipal foi aprovado nesta terça-feira (02). A proposta foi enviada pelo gabinete do Prefeito Fábio do Pastel para votação na Câmara Municipal na última quarta-feira (27) e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. A segunda votação foi realizada nesta terça-feira. O transporte começa a funcionar sob a gestão municipal a partir da próxima terça-feira (09), com nova identidade visual.

A Prefeitura garantiu a continuidade do transporte público para os moradores de São Pedro da Aldeia por meio de um processo de licitação para locação de ônibus. Serão mantidas as linhas já existentes no município e o gerenciamento dos itinerários também será feito pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Diretoria de Transportes. Todo trâmite pode ser acompanhado no Portal da Transparência.