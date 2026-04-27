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Protesto por desaparecimento termina com tiros contra a polícia em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um protesto realizado na noite deste domingo (26) na região da Reserva do Peró, em Cabo Frio, terminou em confronto com a polícia após manifestantes fecharem uma via e incendiarem pneus. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, na Estrada Velha de Búzios. 

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar a manifestação. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Não há informação sobre feridos. 

Após a intervenção das equipes e a estabilização da situação, os próprios manifestantes informaram que o ato teria sido motivado pelo desaparecimento de um homem ocorrido no sábado (25).

Segundo relatos colhidos no local, o desaparecimento teria acontecido após uma troca de tiros entre grupos rivais na Praia das Dunas do Peró. 

A suspeita levantada é de que o homem tenha sido sequestrado e morto por integrantes de uma facção criminosa. 

A manifestação foi encerrada após a ação policial, e a via, que estava bloqueada, foi liberada para o tráfego de veículos. O policiamento foi reforçado na região.

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