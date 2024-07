O Partido Socialista Brasileiro de Iguaba Grande foi condenado ao pagamento de $10 mil de multa por propaganda eleitoral antecipada.

O partido teria instalado o nome na faixada do diretório junto com o número do PSB. Além do pagamento de multa, também foi determinada a retirada da propaganda do local.



O pré-candidato a prefeito pelo PSB de Iguaba Grande é o Marco Antônio.