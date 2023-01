Quadrilha do “Bilhete Premiado” é presa na Região dos Lagos

Hoje, dia 11, por volta das 06h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial, iniciou-se a OPERAÇÃO BILHETE PREMIADO para o cumprimento de mandados de prisão preventiva em desfavor de Paulo S.C e Nilza M.D acusados de integrar associação criminosa voltada a praticar GOLPE DO BILHETE PREMIADO em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, e Paraná.

Nilza foi presa na cidade de Saquarema onde residia com o chefe da Orcrim Paulo que se evadiu para São Paulo quando foram cumpridas as buscas e apreensões da primeira fase da operação. Naquela oportunidade foram apreendidos telefone e joias subtraídas de vítimas de bilhete premiado em 2018, quando parte da Orcrim foi presa.

Os demais criminosos, inclusive o Paulo, estão sendo procurados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2022 após um crime realizado em no Centro de Cabo Frio que lesou a vítima em $ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foi detectada a atuação da quadrilha na Região dos Lagos e na Zona Sul do Rio de Janeiro desde 2018 em razão das joias e telefone apreendidos em setembro de 2022 e pelas provas obtidas do telefone de Nilza.

A Orceim é formada por criminosos provenientes de São Paulo-SP, Londrina-PR e Belo Horizonte-MG; se instalando na cidade de Saquarema, onde estabeleceram um domicílio base para atuar no estado do Rio de Janeiro. Em 2018, os 03 integrantes da quadrilha foram presos pela 126ª DP, remanescendo parte do grupo.

Além de representar pelas prisões, a Autoridade Policial representou pelo perdimento de um patrimônio acumulado por PAULO em nome de NILZA da ordem de R$ 1.685.785,00 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais) consistentes em 01 casa em Saquarema, 02 apartamentos em Araruama, 01 casa em são Paulo além de veículos. Os bens serão vertidos par a indenização das vítimas e o saldo remanescente incorporado ao patrimônio da PCERJ.