Quadrilha suspeita de golpe com cartões de crédito é presa em Cabo Frio

Seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em estelionato foram detidas na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Braga, em Cabo Frio. Segundo a Polícia Militar, o grupo é investigado por aplicar golpes envolvendo cartões de crédito e causar prejuízos superiores a R$ 50 mil às vítimas.

De acordo com a ocorrência, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou e localizou os suspeitos, todos oriundos de Minas Gerais.

As investigações apontam que os envolvidos se passavam por entregadores da plataforma Mercado Livre para obter cartões bancários e dados pessoais das vítimas.

Após conseguirem acesso aos cartões, os suspeitos realizavam compras fraudulentas em estabelecimentos comerciais da Região dos Lagos.

Conforme os levantamentos preliminares, diversas transações ilegais foram efetuadas no comércio local.

Durante a operação, foram apreendidos um notebook, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro que ainda será contabilizada.

Os policiais também localizaram um veículo utilizado pelo grupo durante as ações criminosas. Após consulta, foi constatado que o automóvel apresentava indícios de clonagem, sendo apreendido para perícia.

Os seis suspeitos foram encaminhados para a delegacia. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia, onde serão adotadas as medidas cabíveis.