Quatro novas viaturas são entregues à Guarda Civil de Búzios

O prefeito Alexandre Martins entregou, nesta quarta-feira (04), quatro viaturas com o novo layout do Governo Federal para a Guarda Civil Municipal do município. A entrega foi realizada na sede da Guarda, em São José.

Na ocasião, o prefeito de Búzios também anunciou assistência médica para os agentes municipais, além de assinar um termo de cooperação técnica com a Polícia Federal. Após o firmamento dessa cooperação técnica, os agentes municipais receberão capacitações e avaliações psicológicas para oferecer mais segurança à população buziana.

Durante a cerimônia de entrega das novas viaturas, Alexandre Martins destacou o orgulho que sente pela Guarda Civil Municipal e por todas as conquistas realizadas: “Eu não estou aqui apenas para entregar as novas viaturas. Este ofício que estou assinando, solicitando o termo de cooperação técnica com a Polícia Federal, faz parte de um projeto de armamento para a Guarda. Quero deixar vocês à vontade: quem quiser se capacitar para o uso de armas, que o faça, não é obrigatório. A segurança no município é prioridade. O trabalho da Patrulha Maria da Penha é formidável, com atendimento rápido à população, em defesa das nossas mulheres. Pretendo criar uma lei, e não apenas um decreto, para garantir que essas conquistas junto à Guarda não sejam retrocedidas, e que futuros gestores deem a devida atenção a tudo o que foi alcançado. Também tenho a intenção de construir um estande de tiro, aqui atrás da sede, para o treinamento dos agentes”.

O Inspetor-Geral da Guarda, Otávio Azevedo, declarou que este é um momento muito importante para a Guarda Municipal, representando uma verdadeira mudança na forma de trabalhar e na imagem que ela transmitirá à sociedade: “Com essa mudança, traremos mais segurança para a sociedade. A população só tem a ganhar, e o prefeito, junto com todos nós, está muito empenhado em prover essa segurança, esse benefício para a população buziana.”

Com essas ações, a Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a valorização da Guarda Civil Municipal e com o fortalecimento da segurança pública no município. A entrega das novas viaturas, a assinatura do termo técnico com a Polícia Federal e o anúncio da assistência médica demonstram um investimento concreto na qualificação e no bem-estar dos agentes, refletindo diretamente na proteção e na qualidade de vida da população buziana.