Quatro Postos de Saúde serão entregues totalmente reformados essa semana em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio vai realizar, ao longo desta semana, a entrega de quatro postos de saúde inteiramente reformados para a população. Entre terça (23) e sexta-feira (26), serão entregues as reformas das ESFs do Peró, Cajueiro e Jardim Peró, além da UBS de Unamar.

As entregas das novas ESFs representam um novo momento para a Saúde de Cabo Frio, com investimentos na rede da Atenção Básica, assim como tem sido feito nas unidades de emergência.

Os postos passaram por intervenções para adequação, modernização e ampliação dos ambientes, visando à melhoria no atendimento à população e nas condições de trabalho dos funcionários.

Todos os locais passaram por adequação de salas, consultórios e áreas de apoio; manutenção e adequação das instalações hidráulicas e sanitárias; e implantação de nova iluminação em LED, entre outros serviços de recuperação e instalação.

Também foram feitas obras de acessibilidade, bem como a pintura geral nas áreas interna e externa; revitalização das fachadas; e execução de paisagismo e urbanização das áreas externas.

“A Atenção Primária é a porta de entrada da rede de Saúde e, nesta gestão, está recebendo o devido cuidado. Uma saúde prevencionista reduz os atendimentos e as internações na emergência, na outra ponta do sistema”, destaca a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.

As quatro unidades entregues nesta semana fazem parte de uma série de 10 que inicialmente estão sendo reformadas e colocadas à disposição da população. Já foram revitalizadas as ESFs do Parque Burle e do Guarani e a UBS Enfermeira Maria Lúcia de Oliveira Santana, no Jardim Esperança. Ao todo, serão reformadas 36 unidades de Atenção Básica.

“A Saúde é uma prioridade desta gestão e, por isso, estamos acelerando a entrega dessas ESFs reformadas, pois sabemos que isso faz toda a diferença para a nossa população. Depois de entregarmos as dez primeiras, seguiremos trabalhando para reformar toda a rede de Atenção Primária”, afirmou o prefeito Dr. Serginho.

Atendimentos para reduzir filas de espera

Juntamente com a entrega das unidades reformadas será realizada uma ação, das 8h às 17h, para reduzir a fila de espera para Ginecologia; Pediatria; Mastologia; e Ultrassonografia.

Esse atendimento será realizado de forma extraordinária somente nos dias e locais de entrega das unidades, priorizando a ordem de espera na fila, pelo sistema. Sendo assim, os pacientes estão sendo comunicados previamente pelas equipes dos postos.

Também haverá o atendimento pelo Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), que promoverá atividades como auriculoterapia e aromaterapia, entre outras.