Rádio Litoral FM marca início de transmissões a partir da Serra de Sapeatiba, em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
O fundador da Rádio Litoral FM, Augusto Ariston, fez uma defesa enfática dos valores do jornalismo profissional ao  afirmar, durante encontro com políticos, empresários e  moradores de São Pedro da Aldeia, que a Litoral FM é uma emissora a serviço da verdade, da população e do desenvolvimento da região.

O encontro marcou o início das transmissões da Litoral FM a partir da Serra de Sapeatiba, em São Pedro da Aldeia, onde estão instaladas as novas antenas e o  transmissor da emissora, que passou a operar em 97,3 alcançando com som local mais de 13 municípios.

Augusto Ariston, entre o prefeito aldeense Fábio do Pastel e o presidente da Câmara,  vereador Jean Pierre, lembrou que está há 38 anos no comando da emissora priozando  alegria e prestação de serviço a pouplação e revelou que já prepara  o neto, Bernardo Ariston, o Bernardinho, para sucedê-lo.

