Raylane Mendes conquista Araruama e Paraty com shows inesquecíveis

A princesa do sertanejo, Raylane Mendes, mostrou, mais uma vez, porque sua carreira cresce a passos largos e conquista fãs por onde passa. No último fim de semana, a cantora brilhou em dois grandes eventos: a 5ª Festa do Produtor Rural de Araruama, em São Vicente, e a Festa da Padroeira de Paraty – Nossa Senhora dos Remédios.

Em Araruama, Raylane levantou o público com um repertório envolvente, que mesclou sucessos do sertanejo com sua marca única de interpretação. A multidão acompanhou cada canção em coro, transformando o show em um espetáculo de emoção e energia. Já em Paraty, a apresentação foi marcada por momentos de devoção e celebração, em sintonia com a festa da padroeira, deixando a plateia emocionada e encantada com sua presença de palco.

Com carisma, potência vocal e dedicação, Raylane Mendes tem se consolidado como um dos grandes nomes do sertanejo feminino. Sua trajetória, que a cada dia ganha mais visibilidade, é impulsionada pelo talento e pela conexão intensa com os fãs, que respondem de forma calorosa a cada apresentação.

Raylane segue firme em sua caminhada, levando sua música a diferentes cidades do Estado do Rio, reforçando seu título de “princesa do sertanejo”, sempre deixando sua marca nos palcos e no coração do público.

Quero agradecer a organização da Festa do Produtor Rural, através da Prefeitura de Araruama, e também a Prefeitura de Paraty. É a primeira vez que me apresento em Paraty e a recepção da equipe e do público foi maravilhosa. Só tenho que agradecer a essas equipes que acreditaram no nosso trabalho e deram a oportunidade de realizarmos grandes shows. Só gratidão a todos e, principalmente, aos fãs que fizeram tudo ser mágico e inesquecível – disse, emocionada, a cantora Raylane Mendes.