Recapeamento de vias em bairros de São Pedro da Aldeia é iniciado

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a uma nova etapa das obras de recapeamento asfáltico em vias estratégicas do município. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) do Rio de Janeiro e integra o conjunto de investimentos voltados à melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura viária da cidade.
No bairro Campo Redondo, as frentes de trabalho já atuam nas Ruas Paulino Gomes da Costa, da Casuarina, Albertino de Araújo e Leovegildo Gomes da Silveira, além da Avenida da Transmissão. As intervenções envolvem a retirada do pavimento antigo e a preparação das vias para a aplicação da nova camada asfáltica. Na Rua Luiza Terra, a pavimentação já está em andamento, proporcionando mais conforto e segurança para os moradores e motoristas que circulam pela região.
As melhorias também chegaram ao bairro São João, onde estão sendo contempladas as Ruas São Jorge, Canadá, 13 de Outubro e Quatro. Nesta fase, estão sendo executados os serviços de remoção do pavimento desgastado e a preparação da base para a aplicação da pintura de ligação, que antecede a etapa final de recapeamento.
O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância das obras e o impacto positivo da parceria com o Governo do Estado. “Essa é uma parceria que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia e com a qualidade de vida da nossa população. Estamos unindo esforços para oferecer vias mais seguras e confortáveis, valorizando os bairros e promovendo o crescimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito.
Comerciante há mais de 20 anos na Rua Marechal Juarez Távora, no São João, Vantuir Moraes da Silva ressaltou os benefícios da nova pavimentação para a comunidade. “A chegada do novo asfalto representa uma grande melhoria para todos nós. Além de facilitar o trânsito, traz mais valorização e movimento para o comércio local”, comentou.
Amilton Valadão, proprietário de uma padaria na Rua Luiza Terra, no Campo Redondo, também comemorou a chegada do novo asfalto à localidade. “A gente percebe a diferença logo nos primeiros dias. A rua está ficando muito melhor, o movimento aumentou e o acesso está mais fácil para os clientes. É uma melhoria que faz toda a diferença para quem trabalha e mora aqui”, destacou.