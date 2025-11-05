Recapeamento de vias em bairros de São Pedro da Aldeia é iniciado

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu início a uma nova etapa das obras de recapeamento asfáltico em vias estratégicas do município. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) do Rio de Janeiro e integra o conjunto de investimentos voltados à melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura viária da cidade.

Serviços na Rua Luiza Terra de Andrade, Campo Redondo.

No bairro Campo Redondo, as frentes de trabalho já atuam nas Ruas Paulino Gomes da Costa, da Casuarina, Albertino de Araújo e Leovegildo Gomes da Silveira, além da Avenida da Transmissão. As intervenções envolvem a retirada do pavimento antigo e a preparação das vias para a aplicação da nova camada asfáltica. Na Rua Luiza Terra, a pavimentação já está em andamento, proporcionando mais conforto e segurança para os moradores e motoristas que circulam pela região.

As melhorias também chegaram ao bairro São João, onde estão sendo contempladas as Ruas São Jorge, Canadá, 13 de Outubro e Quatro. Nesta fase, estão sendo executados os serviços de remoção do pavimento desgastado e a preparação da base para a aplicação da pintura de ligação, que antecede a etapa final de recapeamento.

O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância das obras e o impacto positivo da parceria com o Governo do Estado. “Essa é uma parceria que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia e com a qualidade de vida da nossa população. Estamos unindo esforços para oferecer vias mais seguras e confortáveis, valorizando os bairros e promovendo o crescimento da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Comerciante há mais de 20 anos na Rua Marechal Juarez Távora, no São João, Vantuir Moraes da Silva ressaltou os benefícios da nova pavimentação para a comunidade. “A chegada do novo asfalto representa uma grande melhoria para todos nós. Além de facilitar o trânsito, traz mais valorização e movimento para o comércio local”, comentou.

Amilton Valadão, proprietário de uma padaria na Rua Luiza Terra, no Campo Redondo, também comemorou a chegada do novo asfalto à localidade. “A gente percebe a diferença logo nos primeiros dias. A rua está ficando muito melhor, o movimento aumentou e o acesso está mais fácil para os clientes. É uma melhoria que faz toda a diferença para quem trabalha e mora aqui”, destacou.