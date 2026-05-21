Recém-nascida é resgatada em Búzios após suspeita de tráfico de pessoas para a Espanha

Uma recém-nascida de 20 dias foi resgatada e encaminhada para acolhimento institucional após a Polícia Federal identificar uma suspeita de tráfico de pessoas envolvendo a tentativa de retirada irregular da criança de Armação dos Búzios com destino à Espanha.

Segundo a investigação, a mulher suspeita de levar a bebê para o exterior possui histórico frequente de viagens ao país europeu.

O caso é investigado pela Operação Anjos da Guarda, deflagrada nesta quarta-feira (20) pela Delegacia da Polícia Federal em Macaé, no Norte Fluminense, com apoio do Ministério Público e do Conselho Tutelar de Armação dos Búzios.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra a mãe da recém-nascida e a mulher investigada no caso. A Justiça também determinou que a suspeita não deixe o país.





Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após policiais e servidores do posto da PF em Cabo Frio identificarem situações consideradas atípicas durante o pedido de emissão do passaporte da bebê.

Entre os indícios levantados estavam a apresentação de uma autorização para viagem internacional sem a presença dos pais biológicos, divergências em documentos e informações cadastrais, além do fato de a mãe da criança não possuir passaporte válido nem ter solicitado documento de viagem para si.

Os investigadores também observaram que os cuidados com a recém-nascida eram exercidos principalmente por uma mulher sem grau de parentesco com a bebê. As apurações apontam que ela estaria com a guarda de fato da criança desde a saída da maternidade, sem qualquer procedimento legal formalizado.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, documentos da bebê e uma autorização de viagem internacional assinada pela mãe, permitindo que a investigada e o marido dela levassem a recém-nascida para a Espanha.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para esclarecer o caso e identificar possíveis outros envolvidos.