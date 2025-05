Rede de pesca irregular é apreendida em Arraial do Cabo

Uma operação conjunta entre agentes ambientais de Arraial do Cabo e a equipe de monitoramento da Reserva Extrativista (Resex) resultou na apreensão de uma rede de pesca irregular nesta quinta-feira (1º), na praia do Pontal.

Quatro homens foram flagrados com uma rede de três malhas de 100 metros enquanto se deslocavam pela margem da praia. Eles alegaram ser de outro estado e ter vindo de Cabo Frio com o objetivo de pescar na região. A prática, no entanto, é proibida sem a devida autorização, especialmente em áreas de proteção ambiental.

Os envolvidos tiveram o material apreendido, conforme previsto na legislação ambiental.

A operação também contou com o apoio do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo de Arraial do Cabo e a supervisão do secretário do Ambiente e Saneamento, Pedro Henrique Corrêa.