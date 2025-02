Reforma do deck do Camerum segue avançando em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue avançando com as obras de reforma do deck da orla do Camerum, no bairro Porto da Aldeia. A iniciativa, fruto de uma ação conjunta entre as Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Obras e Desenvolvimento Urbano, tem como objetivo garantir mais segurança e dignidade à comunidade pesqueira da região. O serviço é realizado com recursos próprios do município.

Atualmente, as equipes trabalham no assentamento das peças que já passaram pelas etapas de lixamento e pintura com verniz. Todas as madeiras do piso do deck foram substituídas, uma vez que as antigas estavam danificadas. Além disso, as vigas estruturais do espaço também foram trocadas.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mário Flávio Moreira, destacou a importância da obra para os pescadores da região. “Mais um deck passa por essa ação tão necessária. O Camerum precisava de um espaço digno e de qualidade para atender às demandas dos pescadores, garantindo a retirada segura do pescado na Lagoa. Em breve, vamos entregar esse espaço completamente reestruturado para a comunidade pesqueira”, afirmou.

Em 2023, em outra ação conjunta entre as Secretarias, dois decks localizados no bairro Baleia passaram por reforma geral e já estão proporcionando mais segurança e qualidade de trabalho aos pescadores da região.