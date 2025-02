Reforma e ampliação da Escola Capitão Costa, em São Pedro da Aldeia, é concluída

Mais ampla, confortável e segura, assim ficou a Escola Municipalizada Capitão Costa, no bairro Cruz. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, entregou a reforma e ampliação da unidade à comunidade escolar nesta terça-feira (11/02). A escola com longa história no município foi celebrada por autoridades municipais e estaduais, ex-alunos, profissionais da educação, pais e estudantes. Além de um café da manhã com direito a bolo, as crianças também puderam aproveitar brinquedos e algodão-doce.

O deputado estadual Pedro Ricardo também acompanhou o evento e parabenizou a gestão pela obra. “É um grande prazer estar aqui mais uma vez, com essa entrega maravilhosa. Hoje é um dia realmente muito importante para a Escola Capitão Costa, com mais de 50 anos de história. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente a secretária Danielle Corrêa e o prefeito Fábio do Pastel, que tem uma visão empreendedora, de futuro, e fez, aqui, no interior, essa reforma espetacular para proporcionar uma qualidade de vida enorme e uma qualidade de ensino muito importante para todos os moradores aqui do bairro da Cruz”, apontou.

A secretária de Educação, Danielle Corrêa, comentou o sentimento de entregar a unidade escolar. “É com muita alegria que entregamos, juntamente com o prefeito Fábio do Pastel, essa escola. A gente reconhece a importância de estar aqui, nesta linda celebração. É um presente para todos os alunos, para a comunidade escolar, para cada servidor da escola e para já quem passou por aqui”, destacou.

Querida pelos alunos e servidores, a diretora Bruna Cirino destacou o trabalho duro de toda a equipe. “Jamais deixamos de oferecer o melhor para os nossos alunos, mesmo durante as obras. A nossa melhor merenda, as melhores aulas, o ambiente mais asseado, a melhor educação pública em respeito ao cargo público que exercemos e à nossa comunidade. E, hoje, com imensa emoção, inauguramos a nossa sonhada escola. Por quanto o Capitão Costa, do presente, se levanta de um projeto, ou melhor, de um ideal, voltado ao bem-estar de todos”, declarou.

Todo o secretariado municipal e toda Câmara Legislativa participaram do evento, além de representantes da Secretaria de Educação, da comunidade escolar e do Conselho Escolar.

A Corporação Musical Capitão Costa abriu a cerimônia com a música “Do Seu Lado”, da banda Jota Quest, seguido pela exibição de um vídeo institucional apresentando o antes e depois da reforma e ampliação da unidade para a comunidade escolar. A aluna Gabriela Quintanilha, do oitavo ano, faz parte da banda e relatou que a escola mudou bastante, cresceu. Segundo Gabriela, que está animada para voltar às aulas, as mudanças vão fazer diferença nos estudos.