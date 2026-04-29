Pular para o conteúdo

Região dos Lagos ganha pagamento de ônibus por QR Code via app Globalmob

Jornal de Sábado
baixe globalmod

Os passageiros do transporte público da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, passam a contar com uma nova forma de pagamento de tarifas: o QR Code gerado diretamente pelo aplicativo Globalmob. A funcionalidade já está disponível e permite que o embarque seja realizado de forma mais rápida, prática e sem a necessidade de cartão físico.

Por meio do app, o cliente pode adquirir créditos utilizando PIX ou cartão de crédito e, em seguida, gerar um QR Code para validação nos equipamentos instalados nos ônibus. A leitura é feita no momento do embarque, liberando o acesso de forma simples e segura.

A novidade já está em operação nas linhas intermunicipais que atendem os municípios de Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e Silva Jardim, além das linhas municipais de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Araruama.

De acordo com a empresa, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema de mobilidade urbana na região. “A proposta é oferecer mais autonomia ao passageiro e tornar a experiência de uso do transporte público mais ágil e acessível, acompanhando a evolução tecnológica”, informa a Globalmob.

O aplicativo Globalmob está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. 

Serviço:

Aplicativo Globalmob – disponível na Play Store e App Store

www.globalmob.com.br

Utilização nas linhas intermunicipais e municipais operadas pelas empresas Salineira e Montes Brancos na Região dos Lagos (RJ).

Veja também

Abandono de Emprego – DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A – 29/04/2026

IMG_8247

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

IMG_0064

Festival Aldeia Gastronômica, em São Pedro da Aldeia, começa nesta quinta-feira

IMG_0061

Homem furta veículo na Passagem, em Cabo Frio, e faz compras com os cartões da vítima que estavam no interior do automóvel