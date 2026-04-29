Região dos Lagos ganha pagamento de ônibus por QR Code via app Globalmob

Os passageiros do transporte público da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, passam a contar com uma nova forma de pagamento de tarifas: o QR Code gerado diretamente pelo aplicativo Globalmob. A funcionalidade já está disponível e permite que o embarque seja realizado de forma mais rápida, prática e sem a necessidade de cartão físico.

Por meio do app, o cliente pode adquirir créditos utilizando PIX ou cartão de crédito e, em seguida, gerar um QR Code para validação nos equipamentos instalados nos ônibus. A leitura é feita no momento do embarque, liberando o acesso de forma simples e segura.

A novidade já está em operação nas linhas intermunicipais que atendem os municípios de Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Iguaba Grande e Silva Jardim, além das linhas municipais de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Araruama.

De acordo com a empresa, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema de mobilidade urbana na região. “A proposta é oferecer mais autonomia ao passageiro e tornar a experiência de uso do transporte público mais ágil e acessível, acompanhando a evolução tecnológica”, informa a Globalmob.

O aplicativo Globalmob está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Serviço:

Aplicativo Globalmob – disponível na Play Store e App Store

www.globalmob.com.br

Utilização nas linhas intermunicipais e municipais operadas pelas empresas Salineira e Montes Brancos na Região dos Lagos (RJ).