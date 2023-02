Rei e Rainha do Mar espera reunir 1.500 participantes em Cabo Frio

É tempo de se preparar e se organizar para o Circuito Rei e Rainha do Mar, que acontece em Cabo Frio, no dia 05 de março (domingo), na Praia do Peró.



O maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, espera reunir cerca de 1.500 participantes.

Natação no mar, corrida na areia, biathlon (natação e corrida) e kids estão na programação do evento. Entre as opções de natação, estão as provas Open 500M (para atletas a partir de 11 anos de idade), Sprint 1K, Classic 2K, e Challenge 4K.

Para corrida e caminhada, a Beach Run oferece provas de 2K e 5K, e somando as duas modalidades, a Beach Biathlon conta com 1K de natação no mar e 2K de corrida na areia. A modalidade Beach & Trail Run está confirmada mais uma vez com percurso de 8K.

RRM CABO FRIO

05 MARÇO (DOMINGO)





QUAL SERÁ O SEU DESAFIO?

7: 00 Beach & Trail Run 7K

7:10 Beach Run 2,5 K

07:10 Beach Run 5K

07:20 Beach Biathlon (1K natação + 2,5K corrida na areia)

08:00 Open 500M (para atletas a partir de 11 anos)

08:30 Sprint 1K

08:45 Kids Run (3 e 4 anos 50 M; 5 a 7 anos 100 M; 8 a 10 anos 300 M; 11 a 13 anos 600 M)

09:30 Classic 2 K (formato travessia – da Praia das Conchas à Praia do Peró)

10:00 Challenge 4 K (formato travessia – da Praia das Conchas à Praia do Peró)

10:15 Kids Swim (9 e 10 anos 200 M; de 12 e 13 anos 400M)