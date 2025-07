Reparos são realizados na rede de drenagem pluvial no Itajuru, em Cabo Frio

Presentes por toda a cidade, as equipes da Prefeitura de Cabo Frio também realizam serviços de manutenção na rede de drenagem pluvial no Itajuru, para resolver problemas que há muito tempo incomodavam os moradores do bairro.

Na Travessa Copacabana, a Secretaria de Serviços Públicos substituiu 18 metros de manilhamento, ao trocar a estrutura de concreto por tubulação PEAD, de maior durabilidade. Além disso, foi feita a limpeza completa de duas caixas de passagem na via.



Já na Rua Zé Pretinho, a equipe realizou a limpeza completa de três caixas de passagem que encontravam-se obstruídas. Com as intervenções, a expectativa é que o fluxo de água da chuva seja facilitado, evitando transbordamentos e extravasamento de esgoto.

“A transformação de Cabo Frio acontece na superfície, mas ela segue também a todo vapor no subsolo, onde ninguém vê, mas sente os efeitos positivos. Nosso trabalho não para em busca de melhorias para a população”, destaca o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.