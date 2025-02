Representantes de municípios banhados pela Lagoa de Araruama se reúnem

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, voltou a reunir representantes dos municípios banhados pela Lagoa de Araruama. Durante o encontro realizado no gabinete da Prefeitura, na quarta-feira (12/02), foi apresentado o novo relatório de balneabilidade do Instituto Ambiental do Estado (INEA), que aponta as praias da cidade como próprias para banho. Foram colocados em pauta, ainda, dados e estudos técnicos de cada área do corpo hídrico por especialistas. Estiveram presentes representantes da Prolagos e do INEA. A iniciativa faz parte, também, do Gabinete de Ações Pró-Lagoa de Araruama instituído por São Pedro da Aldeia.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, acompanhou a reunião junto ao secretário adjunto de Pesca aldeense, Breno dos Santos, e do corpo técnico e jurídico da Secretaria. “Estamos comemorando, hoje, a volta da balneabilidade das nossas praias, que segundo o novo relatório do INEA, já estão aptas para banho. O trabalho não para por aqui, continuamos com fiscalização intensiva e apontamentos dos pontos de atenção da laguna. Conhecer como funcionam as propriedades da Lagoa de Araruama é muito importante para chegarmos às melhores soluções”, destacou.

Os professores especialistas Julio Wasserman, oceanógrafo e coordenador da Rede UFF de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e especialista em algas; e Paulo Rosman, engenheiro civil e ambiental com ênfase em recursos hídricos e engenharia fluvial, costeira e oceanográfica e engenharia portuária, apresentaram estudo e fizeram uma palestra com dados precisos sobre a Lagoa de Araruama. Os especialistas participaram de forma remota, a convite da Prolagos, junto ao biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca aldeense, Flavio Rangel.

Dentre as informações apresentadas pelos professores especialistas, estão a proliferação de algas na laguna, em especial a alga “ulva”, apontando a Praia do Siqueira, em Cabo Frio, como principal foco, levando os organismos para as demais áreas lagunares. Os especialistas explicaram, ainda, que ao se desprender do fundo, as algas começam a se deteriorar, adquirindo coloração marrom, e chegam à beira por meio das correntes da Laguna. Também foi abordado um trabalho feito com análise da lagoa, com calibração, em que foi possível projetar diversos cenários com base nos dados coletados, além de estudo e projeto de descontaminação da água utilizando algas. Houve um momento de retirada de dúvidas dos participantes junto aos especialistas.

Acompanharam o encontro, os secretários de Governo, Luiz Fernando Júnior; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; o procurador-geral do município, Peter Samerson, chefe de gabinete, Fernando Frauches, e o assessor Edmilson Bittencourt.

Estiveram presentes, ainda, representantes dos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, do Instituto Ambiental do Estado (INEA), além dos vereadores Moisés Batista e Pedro Abreu. Representando a Prolagos, participaram a diretora-executiva da concessionária, Aline Póvoas, e o corpo técnico e jurídico da empresa.