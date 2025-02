Representantes de municípios da região se reúnem em prol da Lagoa de Araruama

A preservação da Lagoa de Araruama e a atual situação sanitária do corpo hídrico foram foco de mais um encontro presidido pelo prefeito Fábio do Pastel, nesta quarta-feira, dia 05.

Empenhado em buscar soluções, o chefe do executivo aldeense convidou os prefeitos das cidades banhadas pela laguna com o objetivo de alinhar esforços e estratégias entre os municípios.

Além do corpo técnico aldeense, a reunião contou com a presença do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e de representantes dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio e de Iguaba Grande. Também estiverem presentes representantes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e representantes da Câmara de Vereadores.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel falou sobre o carinho que possui pela lagoa e a sua importância para os moradores. Fábio destacou, ainda, que uma força-tarefa foi formada entre os prefeitos e representantes dos municípios interessados para realizarem um levantamento técnico de todos os dados relevantes a fim de concretizarem um plano de ação para a recuperação da laguna.