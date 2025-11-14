Restaurante no Jardim Caiçara é autuado em operação conjunta do Procon Cabo Frio e Vigilância Sanitária

Uma operação conjunta envolvendo as equipes do Procon Cabo Frio e da Vigilância Sanitária Municipal, na noite desta quarta-feira (12), resultou na autuação de um restaurante no bairro Jardim Caiçara. A ação ocorreu após a denúncia de um consumidor do estabelecimento.

O principal foco das irregularidades foi a cozinha, que funcionava de forma inadequada. Cerca de 4 kg de maionese temperada impróprios para consumo foram descartados.

“Quando se trata da saúde do consumidor, o caso se torna ainda mais grave. Os comerciantes precisam cumprir as exigências sanitárias para operar seus estabelecimentos e nós, enquanto Procon, seguiremos atuantes para defender os direitos da população”, frisou a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli.

Agora, em um prazo de cinco dias úteis, o estabelecimento precisa atender a uma série de requisitos, como colocação de telas nos ralos, limpeza geral da cozinha e o correto armazenamento dos produtos, entre outras questões, para não ser multado. Em caso de reincidência, o restaurante poderá ser fechado.

Denúncias de irregularidades podem ser informadas à Vigilância Sanitária Municipal pelo número (22) 2646-2506, ramal 2258, ou pelo e-mail visacabofriorj@gmail.com. Já o Procon Cabo Frio atende na sede do Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, 235, no Braga (antiga sede da Prefeitura). Em Tamoios, o órgão funciona no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4.