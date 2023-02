Retomada do Carnaval de rua em Cabo Frio estimula Turismo e alavanca atividade econômica

Depois de três anos, o folião vai poder tirar a fantasia guardada no armário. A pandemia afastou os blocos das ruas, mas a vacinação em massa permitiu que neste ano, enfim, o Carnaval pudesse voltar a ser celebrado na data original do calendário, durante o verão. Por isso, é grande a ansiedade e também a expectativa em Cabo Frio, onde são aguardadas centenas de milhares de visitantes, seja para curtir a folia de rua ou somente para descansar e curtir as belas praias e paisagens da cidade.

A retomada da festa representa um grande estímulo ao setor turístico do município. A estimativa da Secretaria de Turismo é que Cabo Frio receba um público flutuante de aproximadamente 700 mil pessoas nos dias de Carnaval. Em termos de ocupação de leitos na rede hoteleira, a taxa é de 90% a poucos dias do começo da folia, mas com possibilidade de se aproximar ainda mais da lotação máxima, na última hora.

Na visão da secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro, não faltam atrativos para que o Carnaval de 2023 seja inesquecível em Cabo Frio, com muitos benefícios para o município.

“O Carnaval é uma festa muito especial para todo povo brasileiro, e esse ano o tema em Cabo Frio é ‘Carnaval da Superação’. O planejamento foi feito pensando na família e na descentralização da folia, com blocos que acontecerão em vários bairros da cidade, além do retorno dos bonecões da Brincareta. Esperamos uma média de 700 mil visitantes em nossa cidade, que irão estimular e aquecer economicamente vários segmentos do município”, prevê a secretária.

Mais gente representa mais dinheiro circulando no município, beneficiando diretamente o comércio e o setor de serviços, incluindo bares e restaurantes. Em uma loja especializada em fantasias, adereços e outros artigos carnavalescos, as vendas já superam as feitas em 2020, último ano em que a folia aconteceu sem restrições.

Segundo a secretária de Fazenda de Cabo Frio, Daniella Mendes, o município tem tudo para se beneficiar com o reaquecimento econômico de Carnaval.

“Esse é um movimento que, além do impacto imediato com a circulação de dinheiro, também vai se refletir nos próximos meses, com o aumento na arrecadação de ICMS e de ISS. Esses recursos são muito importantes para o funcionamento do município e outros investimentos”, destaca.