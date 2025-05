Reunião aprimora projeto de proteção dos corais da Ilha do Papagaio, em Cabo Frio, com apoio de pesquisadores

Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, segue avançando no projeto de preservação ambiental e turismo sustentável na Ilha do Papagaio. Nesta terça-feira (27), o secretário Jailton Nogueira se reuniu com representantes de duas instituições de pesquisa para aprofundar os estudos e propostas voltadas à proteção dos corais nessa área.

A reunião, realizada por videoconferência, foi com o professor Carlos Eduardo Ferreira, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que apresentou dados biológicos do fundo marinho da área da ilha, essenciais para embasar decisões técnicas sobre o manejo ambiental.

O encontro on-line também contou com a presença de Rude Fernandes, CEO da Biofábrica de Corais — engenheiro de pesca, mestre em aquicultura e doutor em ciências biológicas. Na ocasião, foram avaliadas metodologias de restauração de corais.

O Jardim de Corais é uma das propostas que visam transformar parte da Ilha do Papagaio em uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). A ideia é delimitar uma área marinha onde não será permitida a atracação de embarcações, possibilitando a regeneração dos corais e da biodiversidade local. A área receberá sinalização e portas submersas para garantir a proteção do ecossistema.

Além de conservar um dos ecossistemas mais sensíveis e ricos da costa, o jardim será também um espaço de educação ambiental e turismo sustentável, unindo preservação e desenvolvimento de forma equilibrada.

“Essa proposta está sendo construída com diálogo, pesquisa científica e responsabilidade ambiental. Queremos proteger a Ilha do Papagaio sem inviabilizar o turismo, promovendo um novo modelo que respeita os limites da natureza”, afirmou o secretário Jailton Nogueira.

O projeto faz parte de uma abordagem colaborativa que seguirá com novas reuniões com secretarias, órgãos públicos e setores da sociedade civil.