Reunião é realizada para tratar ordenamento e fiscalização das praias de Arraial do Cabo

Arraial do Cabo é conhecida mundialmente por suas belas praias e atrativos turísticos. Diante disso, é fundamental que haja uma ordenação constante no Município que é frequentado por milhares de turistas ao longo do ano, principalmente na alta temporada.



Pensando nessa dinâmica de atuação da Prefeitura, nesta quinta (2), o Prefeito Marcelo Magno convocou uma reunião para tratar deste assunto. Na ocasião foram discutidas as operações de fiscalização nas praias.

De acordo com o Prefeito, será elaborado um cronograma de atuação em conjunto para garantir o ordenamento nas praias, com reforço nas ações de fiscalização.

Participaram da reunião os secretários municipais Diego Veríssimo, de Posturas; Leandro Alex, de Segurança Pública e Jorge Oliveira, de Meio Ambiente.