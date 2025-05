Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho que Elabora a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico em Búzios

Na manhã do dia 28 de maio de 2025, o Grupo de Trabalho (GT) responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico reuniu-se, em caráter extraordinário, na sede da Secretaria de Saneamento e Drenagem do Município.

O encontro teve como objetivo alinhar e definir as próximas ações do processo de atualização do Plano, essencial para garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana no município.

Durante a reunião, foram discutidos pontos estratégicos do cronograma, ações prioritárias e mecanismos de participação social, considerados fundamentais para assegurar que o novo plano atenda, de forma eficaz, às reais necessidades da população. Os integrantes do GT reforçaram o compromisso com a transparência, a responsabilidade técnica e o desenvolvimento sustentável.

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico representa um avanço importante rumo a uma cidade mais saudável, justa e preparada para os desafios futuros. As ações definidas nesse processo marcarão um passo significativo para que o município continue evoluindo na garantia do acesso universal ao saneamento básico.

Ressalta-se que a Consulta Pública permanece aberta até o mês de junho, aguardando as contribuições de toda a população buziana, bem como das entidades civis organizadas, a fim de instruírem a referida revisão do Plano. As sugestões ainda serão discutidas em futuras audiências públicas.

búziosprefeitura #saneamentobúzios