Réveillon 2025 em Araruama terá queima de fogos e show da virada com Cátia Valois

A Prefeitura de Araruama já está com tudo organizando para o evento da chegada de 2025.

A festa de Réveillon vai ser realizada na Praça de eventos da Pontinha.

O evento vai ter início às 20h, como o Dj Danilo, que promete animar o público com os hits do momento. A festa segue com show do grupo Sambará, a partir das 22h. E o show da virada será comandado pela cantora Cátia Valois.

Para a festa ficar ainda mais linda e iluminada, haverá a tradicional queima de fogos, de baixo ruído, que esse ano terá duração de 10 minutos e, claro, vai colorir os céus de Araruama e encantar adultos e crianças.

O público vai poder acompanhar a contagem regressiva para a virada do ano direto de um telão de led que será montado no local.

A Guarda Municipal vai montar um trabalho de logística para garantir a segurança do público e a ordem no local.