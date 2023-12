Revitalização do Boulevard Canal, em Cabo Frio, é iniciada

A Prefeitura de Cabo Frio segue investindo nas melhorias dos locais turísticos da cidade. Depois do deck da Praia do Forte e das obras de revitalização no Morro da Guia, agora é a vez do Boulevard Canal. O objetivo é entregar um espaço renovado para moradores, turistas e comerciantes.

As obras começaram pela recuperação do piso, no lado oposto às margens do Canal Itajuru. Nesta segunda (18), as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos trabalharam na remoção do piso da quadra próxima à Praça Dom Pedro II.

O espaço, que tradicionalmente recebe grande fluxo de turistas, vai passar por revitalização das calçadas, colocação de postes e instalação de iluminação. Ao todo, cerca de R$ 240 mil estão sendo investidos no local. A previsão é que a intervenção dure cerca de noventa dias.

“A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está atuando diretamente na revitalização do Boulevard Canal, para que haja mais conforto e beleza no local. Estamos focando em locais que contam com grande circulação de pessoas, principalmente nesta época. Além dos moradores e turistas, os comércios serão favorecidos, com a chegada dessa obra tão esperada”, destacou Carlos Augusto Gonçalves, secretário de Obras e Serviços Públicos.