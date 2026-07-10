Rocka, em Búzios, fecha as portas após ordem de desocupação para demolição

O imbróglio envolvendo o Rocka, um dos restaurantes mais conhecidos de Búzios e tetracampeão de VEJA RIO COMER & BEBER como melhor restaurante do litoral, ganhou um novo capítulo. A Justiça Federal determinou a desocupação do imóvel onde funciona a casa, na Praia Brava. O prazo inicial terminaria em 15 de julho, mas foi prorrogado para 15 de agosto enquanto aguarda o julgamento de um embargo de terceiros apresentado pela defesa do restaurante e que, até hoje, nunca foi analisado pela Justiça. A demolição de outros empreendimentos no entorno já começou.

Segundo o chef e sócio do Rocka, Gustavo Rinkevich, esse é o último recurso disponível para tentar reverter a decisão. Até que haja um parecer sobre o pedido, a demolição permanece suspensa. “A Justiça concedeu mais esse prazo justamente para analisar esse recurso, que é nossa última esperança”, afirma Rinkevich, sem mostrar otimismo com a permanência na Praia Brava.



Diante da incerteza, o Rocka interrompeu as atividades e concedeu férias coletivas aos funcionários. Paralelamente, Rinkenvich já trabalha na busca de um novo endereço que abrace o Rocka ou um novo projeto nos mesmos moldes, também à beira-mar. “A gente não pode simplesmente esperar. De um jeito ou de outro, a história do Rocka vai continuar, com a mesma qualidade e em Búzios, nossa casa. Espero ter boas novidades em breve”, disse.