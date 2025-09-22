Romu de Cabo Frio prende motorista com sinal de embriaguez que causou acidente no Centro

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), prendeu em flagrante, nesse domingo (21), um homem que dirigia com sinais de embriaguez no Centro da cidade. A ação foi por volta das 13h30, na Rua Ismar Gomes de Azevedo.

Durante patrulhamento, a equipe foi acionada por uma pessoa que informou que o motorista havia colidido contra um veículo estacionado e tentava fugir do local. Os agentes agiram rapidamente, retiraram o homem de dentro do carro e o imobilizaram.

O veículo, que estava atravessado na via, foi rebocado para o Depósito Público Municipal. O motorista foi encaminhado ao IML, onde o teste de alcoolemia deu resultado positivo, e em seguida foi conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso por dirigir sob efeito de álcool.

Ainda no domingo, a Romu deu apoio à Patrulha Maria da Penha em um chamado emergencial no bairro Algodoal. Uma mulher relatou agressão a outra vítima, e a equipe acionou o Centro de Controle Operacional (CCO), que direcionou o grupamento para dar suporte à ocorrência. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para apuração dos fatos. O caso segue em andamento.

A Romu é um grupamento especializado da Guarda Civil Municipal, com atuação ostensiva e preventiva. Entre suas funções estão o patrulhamento de ruas, ordenamento público, combate à flanelagem e apoio a outros grupamentos e secretarias, garantindo mais segurança e tranquilidade para a população.

A Guarda Civil reforça que o número 153 está à disposição da população para acionamentos emergenciais.