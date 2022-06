Rosalice Fernandes é a nova secretária de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio

Desde segunda-feira (6) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio ficará sob o comando de Rosalice Fernandes. Ela vai substituir Dhanyelle Garcia, que desde fevereiro respondia interinamente pela pasta, acumulando com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.

Rosalice estava como secretária adjunta de Meio Ambiente em Tamoios. Ela colaborou na missão de trazer para Cabo Frio o projeto do Instituto Ecovida, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que tem realizado diversas ações no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

A nova secretária pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelo Governo Municipal, com a implementação de novas ações de preservação e educação ambiental.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado, sempre com o olhar voltado para a preservação e conscientização ambiental. O corpo técnico será mantido e vamos seguir no trabalho de proteção do patrimônio ambiental de Cabo Frio”, afirma a nova secretária.