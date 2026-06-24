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Rua de Arraial do Cabo vira galeria a céu aberto em homenagem à Seleção Brasileira

Jornal de Sábado
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A Rua Nazaré, no bairro Canaã, em Arraial do Cabo, ganhou uma decoração especial em apoio à Seleção Brasileira. 

O local foi transformado pelos próprios moradores, que espalharam bandeirinhas verdes e amarelas, criaram pinturas nos muros com imagens de jogadores e produziram artes nas calçadas e ao longo da rua.

Um dos destaques da decoração é uma grande taça pintada no asfalto, além de diversos desenhos que fazem referência ao futebol e à história da Seleção. 

As pinturas se estendem por diferentes pontos da via, formando um cenário temático que chama a atenção de quem passa pelo local. 

Segundo os organizadores, foram necessários 21 dias de preparação para concluir o trabalho. 

Grande parte da decoração foi realizada durante a madrugada, período em que os moradores se reuniam após o expediente para dar continuidade às pinturas e aos acabamentos. 

A iniciativa mobilizou moradores de diferentes idades e transformou a rua em um ponto de visitação para quem deseja registrar fotos e vídeos da decoração. 

O espaço tem recebido a visita de moradores de outros bairros e turistas que passam pela cidade. 

A tradição de decorar ruas durante competições da Seleção Brasileira segue presente em Arraial do Cabo, reunindo moradores em torno do futebol e da produção artística para celebrar o esporte.

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