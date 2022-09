Ruas de Cabo Frio estão recebendo recapeamento asfáltico

As obras de recapeamento asfáltico foram intensificadas pela Prefeitura nesta semana. Várias ruas, de diferentes bairros, de Cabo Frio e Tamoios, estão recebendo o serviço de recuperação do pavimento. A primeira foi a Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, a antiga Estrada Velha de Búzios, no trecho em frente ao Ciep 458 Hermes Barcellos. O serviço foi realizado na segunda-feira (12), pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Ao todo, foram utilizadas mais de 120 toneladas de massa asfáltica.

Nesta terça-feira (13), os trabalhos estão concentrados na Rua Sinagoga, no bairro Unamar, em Tamoios. Boa parte da via já passou por recuperação do pavimento na semana passada, quando foram utilizadas mais de 50 toneladas de asfalto. Agora, a via está recebendo mais 86 toneladas. O serviço conta com insumo proveniente do convênio entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ).

Nos próximos dias, serão utilizadas quase 600 toneladas de massa asfáltica, adquiridas graças ao convênio com o DER-RJ e também com recursos municipais. Nesta semana, os bairros que vão receber o serviço serão: Jacaré, Jardim Caiçara, Jardim Peró, Unamar e Jardim Esperança.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, destaca que a atual gestão está trabalhando intensamente para atender a todos os bairros, recuperando as ruas e avenidas que estão deterioradas.

“Aos poucos, estamos avançando na recuperação das ruas da cidade. Temos ciência de que ainda falta muita coisa para ser feita, mas, com responsabilidade, vamos conseguir atender a todos os bairros. Pedimos a compreensão da população e também dos motoristas que trafegam pelas vias que estão passando por obras. O transtorno por conta do trânsito existe, mas é para o bem de todos”, finaliza o secretário.