Ruas do Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, ganham iluminação de LED

As Ruas Amélio Soares dos Santos, Luiz Pereira dos Santos e a Avenida Roberto Silveira, no bairro Baixo Grande, estão ganhando nova iluminação com a substituição de lâmpadas fluorescentes por luminárias de LED. O serviço foi iniciado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia na quinta-feira (11/01) e tem como objetivo a modernização do parque de iluminação pública, além de aumentar a sensação de segurança dos aldeenses.

O trabalho é feito pela Secretaria de Serviços Públicos e continua na próxima semana. O secretário da pasta, Raimundo Teixeira, esteve no local acompanhando as ações e destaca o trabalho da Prefeitura aldeense. “É gratificante ver a evolução que o governo está fazendo na cidade e esse serviço de instalação de lâmpadas LED é mais um que estamos fazendo no bairro. Hoje estamos colocando na rua principal do Baixo Grande, mas o projeto do prefeito Fábio do Pastel é colocar no bairro todo”, disse.

Diversas localidades de São Pedro da Aldeia agora contam com uma iluminação mais moderna, mais econômica e que traz mais segurança aos moradores aldeenses. Em 2023, 2.486 lâmpadas foram instaladas em 25 bairros da cidade. Para o agendamento de ações da iluminação pública, os cidadãos podem entrar em contato pelos números (22) 2627-6190 e (22) 2627-7055.