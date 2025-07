Vem aí aquele rolê que é puro suingue, sabor e criatividade!

Se prepara pra curtir o Samba no Siqueira, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, sábado, dia 27, a partir das 17h, com muito samba na roda das Desamélias, praça gastronômica cheia de delícias, chopp artesanal daquele jeito, marcas criativas pra quem ama exclusividade e recreação infantil pra criançada se divertir à vontade!