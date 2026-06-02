Salineira promove nova edição do “Portas Abertas” e aproxima clientes dos bastidores do transporte público na Região dos Lagos

Iniciativa reuniu clientes do transporte coletivo para uma experiência imersiva sobre mobilidade urbana, operação dos serviços e desafios enfrentados diariamente nas ruas

A Salineira realizou, no último sábado (30), mais uma edição do programa “Salineira de Portas Abertas”, iniciativa que convida clientes que registraram manifestações junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para conhecer de perto a estrutura, os processos e os desafios que envolvem a operação do transporte público na Região dos Lagos.

Recebidos com um café da manhã especial, os participantes tiveram a oportunidade de visitar diversos setores da empresa e compreender como funciona a engrenagem responsável por garantir a circulação diária de milhares de passageiros na região. Durante o encontro, foram apresentados temas relacionados à mobilidade urbana, aos diferentes serviços operados pela empresa e às particularidades e desafios da atividade de transporte coletivo.

Um dos momentos de maior interação foi a realização de dinâmicas práticas que permitiram aos visitantes experimentar situações enfrentadas diariamente pelos motoristas, incluindo atividades voltadas à conscientização sobre os pontos cegos dos veículos e os desafios de condução em áreas urbanas.

Além de conhecerem os bastidores da operação, os clientes participaram de um espaço de diálogo aberto, apresentando sugestões, observações e oportunidades de melhoria para os serviços prestados. A troca de experiências reforça o compromisso da Salineira com a transparência, a escuta ativa e a busca contínua pela excelência no atendimento à população.

O programa “Salineira de Portas Abertas” integra as ações de relacionamento da empresa e tem como objetivo aproximar clientes e operação, promovendo uma compreensão mais ampla sobre a complexidade do transporte público e fortalecendo a construção de soluções conjuntas para a mobilidade da Região dos Lagos.