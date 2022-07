São Pedro da Aldeia: Adiantamento de parcela do 13º salário injeta cerca de 7 milhões na economia  

O governo Fábio do Pastel dá continuidade às ações de valorização dos servidores em São Pedro da Aldeia. O município antecipa, pelo segundo ano consecutivo, a primeira parcela do décimo terceiro salário. Mais de 5 mil funcionários públicos, entre ativos e inativos, foram beneficiados nesta terça-feira (12). A iniciativa também fomenta a economia local com a injeção de aproximadamente R$ 6 milhões, acrescidos de cerca de R$ 1 milhão do PREVISPA, com o adiantamento de 50% do benefício.

Para o prefeito Fábio do Pastel, pagar a primeira parcela neste mês de julho visa valorizar a dedicação dos servidores públicos, além de aquecer a economia local. Ele destaca, ainda, que o adiantamento só é possível devido ao empenho e planejamento realizado pelas Secretarias de Fazenda e Administração, além do setor de Recursos Humanos (RH).

“É uma alegria anunciar essa antecipação da metade do 13º salário já neste mês. Sabemos da dedicação de cada servidor e seguimos com o compromisso de pagar todos em dia. Trabalhamos também para manter o equilíbrio econômico no município, por isso, escolhemos esse período de baixa temporada”, afirmou Fábio.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, destaca o trabalho das secretarias envolvidas. “Essa iniciativa é o resultado de um estudo de viabilidade econômica realizado desde o início do ano e só é possível graças ao empenho e planejamento da gestão pública e da eficiência de todos os setores envolvidos. Todo mundo sai ganhando, tanto os servidores quanto a região, que tem a economia fomentada”, apontou.

É importante ressaltar que a primeira parcela do décimo terceiro salário é paga sem abatimentos. Os descontos previstos em lei são feitos na segunda parcela. A prefeitura tem até o dia 20 de dezembro para quitar o restante do 13º.

Com o aporte efetuado pelo governo municipal, o comércio também será beneficiado com a circulação econômica. Neste momento de baixa temporada, a cidade, que é essencialmente turística, ganha direta e indiretamente com o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário. O pagamento ocorre no período em que o movimento no comércio registra queda ainda maior do que nos meses anteriores.