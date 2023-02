São Pedro da Aldeia ainda tem mais dois blocos nesta quarta

Destaques do carnaval aldeense, os blocos carnavalescos seguem levando alegria, música e diversão para os bairros e praias da cidade.

Os desfiles já passaram pelos bairros Ponta do Ambrósio, São João, Poço Fundo, Baixo Grande, Praia da Pitória e Praia do Sudoeste, arrastando foliões de todas as idades.

Encerrando a programação, nesta quarta-feira (22/02), os foliões ainda podem aproveitar para curtir a passagem de mais dois blocos: às 13h na Praia do Balneário e às 16h na Praia da Pitória.

A organização é da Liga dos Blocos Carnavalescos de São Pedro da Aldeia, com o apoio da prefeitura.