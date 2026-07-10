São Pedro da Aldeia amplia a capacidade de atendimento à área rural com novo trator agrícola

Fortalecer a infraestrutura voltada ao desenvolvimento rural e ampliar o suporte oferecido aos produtores são prioridades da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Como parte desse compromisso, o município passou a contar com um novo trator agrícola, destinado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio do Programa INOVA. O equipamento foi incorporado à frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e irá reforçar os serviços prestados às comunidades rurais.

O novo maquinário é um trator agrícola LOVOL, modelo 2026, equipado com motor de 110 cavalos de potência, cabine fechada e sistema de ar-condicionado. As características técnicas do equipamento permitirão ampliar a capacidade operacional da Secretaria, proporcionando mais agilidade e eficiência à execução de serviços como o preparo do solo, o apoio às atividades de cultivo e à manutenção das áreas produtivas. A cabine climatizada também garante melhores condições de trabalho ao operador, contribuindo para a realização das atividades com mais segurança, conforto e produtividade.

O prefeito Fábio do Pastel destacou que o investimento representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura aldeense. “Esse novo trator representa mais um importante investimento para fortalecer a nossa agricultura e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores rurais. Estamos ampliando a estrutura da Secretaria de Agricultura para garantir mais agilidade no atendimento às demandas do campo, valorizando quem produz, gera emprego e contribui diretamente para o desenvolvimento de São Pedro da Aldeia. Seguiremos trabalhando para levar mais investimentos e fortalecer cada vez mais o setor agrícola do nosso município”, afirmou o prefeito.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, também comentou sobre os benefícios que o novo equipamento trará para o atendimento aos produtores rurais e para a ampliação da capacidade operacional da pasta. “A chegada desse trator representa um importante avanço para a capacidade operacional da Secretaria. O equipamento permitirá executar os serviços com mais eficiência, ampliar o atendimento às demandas dos produtores rurais e oferecer um suporte ainda mais qualificado às atividades desenvolvidas no campo”, pontuou.