São Pedro da Aldeia apresenta projetos urbanísticos ao IPHAN-RJ

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta segunda-feira (02/06), a representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na Região dos Lagos, Carina Mendes, para discutir projetos urbanísticos em áreas de interesse histórico de São Pedro da Aldeia. A reunião abordou a construção da nova Policlínica Municipal e a reestruturação da Casa do Artesão, com atenção especial às normas de preservação do patrimônio.

O secretário municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, e o secretário adjunto da pasta, Wallace Camilo, também participaram do encontro.

Entre os temas abordados esteve a construção da nova Policlínica Municipal, que será instalada no prédio onde funcionava o antigo IPAC, no Centro. Por estar localizada próxima à Igreja Matriz de São Pedro, de 1620, bem tombado pelo patrimônio histórico, a área possui restrições quanto ao gabarito e à taxa de ocupação, conforme definido em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente.

Durante a reunião, a representante do IPHAN avaliou o projeto arquitetônico da nova unidade de saúde. Após análise técnica, o órgão federal deverá emitir um parecer sobre a viabilidade da proposta. A expectativa da administração municipal é iniciar o processo licitatório tão logo ocorra a liberação formal.

Outro assunto em pauta foi a reestruturação da Casa do Artesão, também localizada na região central. O projeto foi apresentado com detalhes técnicos, como taxa de ocupação e altura, e o IPHAN fez algumas recomendações, que serão incorporadas antes da reapresentação do plano.

“A parceria com o IPHAN é essencial para que possamos seguir com o desenvolvimento da cidade, respeitando a memória e o patrimônio histórico do nosso município. Estamos trabalhando para garantir avanços importantes, sempre com responsabilidade e planejamento”, afirmou o prefeito Fábio do Pastel.